Ancaman Cuaca Ekstrem Belum Reda, Jawa Timur Perpanjang Operasi Modifikasi Cuaca

Selasa, 06 Januari 2026 – 21:20 WIB
Ilustrasi cuaca ekstrem. Ilustrator: Sultan Amanda/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Ancaman cuaca ekstrem masih membayangi wilayah Jawa Timur. Merespons kondisi itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur memutuskan untuk memperpanjang pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) hingga akhir Januari 2026.

Kebijakan ini diambil menyusul prakiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda yang menyebut potensi cuaca ekstrem masih akan berlangsung setidaknya hingga Februari mendatang.

Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur Gatot Soebroto mengatakan perpanjangan OMC dilakukan atas arahan langsung Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai langkah antisipatif menghadapi intensitas hujan yang masih tinggi.

“Berdasarkan arahan Ibu Gubernur, kami melanjutkan Operasi Modifikasi Cuaca sebagai langkah strategis penanganan dampak cuaca ekstrem. OMC akan berlangsung hingga 31 Januari 2026,” ujar Gatot saat dikonfirmasi, Selasa (6/1).

BMKG Juanda memprediksi curah hujan di Jawa Timur masih cukup signifikan pada awal tahun ini. Pada Januari, potensi hujan diperkirakan mencapai sekitar 58 persen, sementara pada Februari berada di kisaran 22 persen.

Gatot menjelaskan sejak dimulai pada 1 Januari 2026, OMC telah dilaksanakan sebanyak tujuh kali sorti penerbangan.

Sasaran modifikasi difokuskan pada wilayah selatan Jawa Timur, selatan Pulau Madura, serta sejumlah titik di kawasan barat Jawa Timur yang dinilai rawan terdampak cuaca ekstrem.

Selain modifikasi cuaca, BPBD Jawa Timur juga menggencarkan berbagai langkah mitigasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).

