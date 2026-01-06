Era Baru Untag Surabaya, Harjo Seputro Dorong Mutu Global dan Inklusivitas

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Harjo Seputro resmi menjabat sebagai Rektor Untag Surabaya periode 2026-2029 menggantikan Prof Mulyanto Nugroho. Dalam kepemimpinan baru ini, Harjo menjabarkan arah transformasi institusi yang berfokus pada mutu akademik berstandar internasional dan tata kelola berdampak.

Pada paparan program yang di dampingi Wakil Rektor II Supangat, pihaknya mengungkapkan keberhasilan Untag Surabaya dalam meraih sertifikasi Asean University Network Quality Assurance (AUN-QA) pada Maret 2024 melalui tiga program studi Sarjana Administrasi Publik, Arsitektur, dan Psikologi.

AUN-QA menjadi indikator penting bahwa proses pembelajaran, kurikulum, serta sistem penjaminan mutu di Untag Surabaya telah memenuhi standar kualitas pendidikan tinggi di tingkat Asia Tenggara.

“Capaian ini menjadi pijakan untuk memperkuat sistem penjaminan mutu di Untag Surabaya, harapannya standar mutu ini tidak berhenti di tiga program studi saja. Setelah tingkat Asia Tenggara kami fokus ke tingkat Asia,” ujar Harjo, Selasa (6/1).

Dia menyebut saat ini pihaknya tengah berfokus pada empat program studi untuk sertifikat international. Akhir Januari, tambah dia, 4 Prodi Untag telah submit 4 untuk meraih sertifikat international. Diantaranya S1 Teknik Mesin, S1 Ilmu Hukum, S1 Sastra Inggris Dan S1 Ilmu Komunikasi.

Penguatan tata kelola berdampak juga diwujudkan melalui penandatanganan Kontrak Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi Berdampak pada 5 Januari 2026. Untag Surabaya terpilih menjadi salah satu dari sepuluh Perguruan Tinggi swasta di lingkungan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDikti) Wilayah VII Jawa Timur yang menandatangani kontrak tersebut.

“IKU ini kami maknai sebagai instrumen transformasi. Setiap indikator harus berdampak langsung pada kualitas lulusan, kinerja dosen, dan masyarakat,” jelasnya.

Harjo juga mengungkapkan di awal tahun 2026 ini Untag telah meresmikan dan membuka Pusat Layanan Disabilitas. Pusat layanan ini menjadi upaya Untag Surabaya sebagai kampus ramah difabel yang menyediakan dukungan bagi mahasiswa dengan berbagai kebutuhan khusus, termasuk melalui buku pedoman yang memfasilitasi pembelajaran bagi mahasiswa dengan disleksia, autisme, tunanetra, tunarungu, dan lainnya.