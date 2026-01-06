KAI Daop 8 Surabaya Layani Lebih dari 837 Ribu Penumpang Selama Angkutan Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Aktivitas perjalanan kereta api di wilayah Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya meningkat signifikan selama masa Angkutan Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2025/2026.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) mencatat, sepanjang 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, jumlah penumpang yang dilayani mencapai 837.240 orang.

Angka tersebut naik 10,5 persen dibandingkan periode Nataru tahun sebelumnya yang mencatatkan 757.187 penumpang.

Dari total tersebut, sebanyak 429.774 penumpang tercatat melakukan perjalanan berangkat, sementara 407.466 lainnya merupakan penumpang yang tiba di berbagai stasiun wilayah Daop 8 Surabaya.

Peningkatan jumlah pengguna jasa kereta api ini mencerminkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang sekaligus menunjukkan kepercayaan publik terhadap kereta api sebagai moda transportasi jarak menengah dan jauh.

Hingga Senin (5/1) pagi, arus kedatangan penumpang masih terpantau padat. Berdasarkan data sementara pukul 10.00 WIB, diperkirakan sebanyak 39.566 penumpang akan menggunakan layanan kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya pada hari ini.

Dari jumlah tersebut, 23.600 penumpang merupakan penumpang tiba, sedangkan 15.966 penumpang tercatat berangkat. Jumlah tersebut diprediksi terus bertambah hingga malam hari.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya Mahendro Trang Bawono mengatakan kondisi tersebut menandakan arus balik libur Nataru masih berlangsung.