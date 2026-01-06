Waspada Super Flu, Pemkot Surabaya Minta Warga Segera Periksa Jika Meriang

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya meminta warga serta tenaga kesehatan di tingkat puskesmas meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman potensi penyebaran virus influenza A subclade K atau yang dikenal sebagai super flu.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengimbau masyarakat agar tidak mengabaikan gejala awal seperti meriang atau demam, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat.

“Saya berharap kalau ada warga yang merasa badannya tidak enak atau meriang, segera melaporkan saja dan memeriksakan diri,” kata Eri, Senin (5/1).

Eri menegaskan hingga saat ini Pemkot Surabaya belum menerima laporan adanya warga yang terpapar super flu. Namun, seiring meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru, langkah antisipasi tetap diperkuat.

Menurutnya, Pemkot Surabaya telah berkoordinasi dengan seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk melakukan deteksi dini serta pelaporan secara berkala jika ditemukan indikasi kasus super flu.

“Di puskesmas-puskesmas kami siapkan, kemudian juga koordinasi dengan rumah sakit. Kalau dalam pemeriksaan ada indikasi seperti itu, segera dilaporkan agar bisa dilakukan pemeriksaan lanjutan,” ujarnya.

Hingga saat ini lebih dari 80 negara telah melaporkan temuan kasus influenza A subclade K, termasuk sejumlah negara di Asia seperti China, Korea Selatan, Jepang, Singapura, dan Thailand, yang mulai mendeteksi varian tersebut sejak Juli 2025.

Penyebaran super flu juga telah terkonfirmasi masuk ke Indonesia. Kementerian Kesehatan mencatat kemunculan perdana varian ini pada Agustus 2025.