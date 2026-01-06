Cuaca Malang Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seluruh Kawasan Cerah Hingga Berawan

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Senin (5/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sore dan malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Pagi dan siang cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Sorenya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.