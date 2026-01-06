Cuaca Jawa Timur 6 Januari 2026, Pagi Sampai Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (6/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Pamekasan dan Situbondo. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Bangkalan, Bojonegoro, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sumenep, dan Tuban. Wilayah cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh wilayah berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-23 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas.