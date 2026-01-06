JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Wali Kota Eri Prioritaskan Penanganan Banjir Kawasan Simo Tahun 2026

Wali Kota Eri Prioritaskan Penanganan Banjir Kawasan Simo Tahun 2026

Selasa, 06 Januari 2026 – 08:53 WIB
Wali Kota Eri Prioritaskan Penanganan Banjir Kawasan Simo Tahun 2026 - JPNN.com Jatim
Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen menuntaskan persoalan banjir yang selama bertahun-tahun kerap melanda kawasan Simo. Foto: source for JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota Surabaya berkomitmen menuntaskan persoalan banjir yang selama bertahun-tahun kerap melanda kawasan Simo.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memastikan penanganan banjir di wilayah tersebut menjadi salah satu prioritas utama pada tahun 2026.

Eri menyebut sejumlah titik yang akan menjadi fokus penanganan meliputi Simo Kalangan, Simo Hilir, Simo Rejo A, Simo Rejo 1A, Simo Rejo 1B, hingga kawasan Tanjungsari.

Baca Juga:

“Insyaallah tahun 2026 fokus penanganan banjir kita ada di Simo Kalangan, Simo Hilir, Simo Rejo A, 1A, 1B, dan Tanjungsari,” ujar Eri di Balai Kota Surabaya, Senin (5/1).

Menurut Eri, persoalan banjir di kawasan Simo tidak bisa ditangani secara parsial. Pasalnya, aliran air di wilayah tersebut saling terhubung, terutama air kiriman dari kawasan yang lebih tinggi seperti Simo Hilir menuju Simo Kalangan.

Pemkot Surabaya, lanjut Eri, akan melakukan penataan aliran air agar tidak terjadi penumpukan di satu titik. Di kawasan tersebut sebenarnya telah tersedia pintu air, tetapi pengaturannya harus dilakukan secara hati-hati.

Baca Juga:

“Di sekitar Simo Kalangan, mulai pintu keluar Tol Banyu Urip sampai pasar, ada pintu air yang mengalir ke Petemon. Kalau pintu air itu dibuka penuh supaya Simo Kalangan tidak banjir, justru Petemon bisa tenggelam,” jelasnya.

Eri mengakui banjir di kawasan Simo, khususnya Simo Kalangan, sudah menjadi persoalan menahun. Namun, penanganan banjir di Surabaya dilakukan secara bertahap berdasarkan wilayah agar dampaknya tidak menimbulkan masalah baru di kawasan lain.

Wali Kota Eri janji tuntaskan masalah banjir langganan di kawasan Simo
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya Kota Surabaya banjir surabaya Kawasan banjir surabaya Simo banjir

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU