Tabrak Palang Pintu Kereta, Mobil Terguling di Ngawi

jatim.jpnn.com, NGAWI - Sebuah mobil penumpang mengalami kecelakaan lalu lintas di Pintu Perlintasan JPL 35, Emplasemen Stasiun Kedunggalar, Kabupaten Ngawi, Senin (5/1).

Kendaraan itu adalah Mobil Daihatsu Taruna bernopol AE 1658 RD dengan pengemudi bernama Suwaji warga Desa Buluharjo, Kecamatan Plaosan, Kabupaten Magetan.

Manager Humas PT KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan peristiwa itu terjadi pada pukul 09.26 WIB, di KM 200+703, saat petugas sedang melayani perjalanan kereta api, dengan rute Surabaya-Yogyakarta.

“Pintu perlintasan dalam kondisi tertutup perlahan-lahan. Kemudian mobil dari arah utara tetap melintas dan menabrak barrier pintu perlintasan nomor 1 hingga patah menyebabkan kendaraan terguling di badan jalan,” jelas Tohari.

Meskipun terjadi insiden, Tohari memastikan jalur kereta api hulu dan hilir dinyatakan aman dan tidak terdapat perjalanan terganggu.

“Penanganan kejadian dilakukan cepat melalui koordinasi lintas unit KAI serta aparat kepolisian setempat,” kata dia.

Dia menambahkan, tindak lanjut yang dilakukan berkoordinasi dengan Kepala Stasiun Kedunggalar untuk perbaikan pintu perlintasan, dan pihak kepolisian terkait penanganan kecelakaan.

Pihaknya mengimbau seluruh pengguna jalan raya, untuk selalu disiplin dan mematuhi aturan lalu lintas, khususnya saat melintas di perlintasan sebidang kereta api.