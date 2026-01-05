Puncak Musim Hujan 2026 di Jawa Timur, BMKG Ingatkan Cuaca Ekstrem

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Juanda mengungkapkan sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Jawa Timur telah memasuki puncak musim hujan pada Januari 2026.

Prakirawan BMKG Juanda Restina Wardhani mengimbau pemerintah daerah agar segera melakukan langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi dan cuaca ekstrem yang berpeluang terjadi selama periode tersebut.

BMKG meminta masyarakat agar tetap meningkatkan kewaspadaan dengan menyiapkan langkah antisipasi secara mandiri.

"Sebagian besar wilayah Jawa timur telah memasuki puncak musim hujan pada bulan Januari. Masyarakat diimbau mewaspadai potensi cuaca ekstrem, terutama pada siang atau malam hari," kata Restina, Senin (5/1).

Walakin, dia menjelaskan tidak seluruh wilayah Jawa Timur mengalami puncak musim hujan secara bersamaan. Beberapa daerah seperti Situbondo dan Bojonegoro diprakirakan baru akan mencapai puncaknya pada Februari 2026.

"Wilayah Situbondo dan Bojonegoro diprakirakan puncak musim hujan (terjadi) di bulan Februari," ujarnya.

BMKG juga memprediksi potensi cuaca ekstrem masih akan berlangsung hingga 10 Januari 2026, seiring dengan periode puncak musim hujan di sejumlah wilayah Jawa Timur.

Menurut Restina, kondisi tersebut dipicu oleh aktifnya Monsun Asia, serta gangguan gelombang atmosfer Low Frequency dan Madden Julian Oscillation (MJO) yang melintasi wilayah Jawa Timur.