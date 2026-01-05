Libur Nataru 2025/2026, Tol Pandaan-Malang Layani 1,2 Juta Kendaraan

jatim.jpnn.com, MALANG - PT Jasa Marga Pandaan Malang mencatat selama H-7 sampai H+10 Hari Natal Tahun 2025 dan Tahun Baru 2026 (18/12-4/1) melayani 1.218.862 kendaraan yang memasuki maupun meninggalkan Malang.

Jumlah tersebut meningkat 14,01 persen jika dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 1.069.057 kendaraan.

General Manager Operasi JPM Muhammad Reza Pahlevi Guntur memastikan layanan optimal tetap diberikan kepada pengguna jalan ditengah Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

“JPM selalu siaga untuk memastikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan yang melewati jalan tol Pandaan-Malang, baik Layanan Transaksi, Layanan Lalu Lintas, Layanan Preservasi dan Layanan Rest Area" ujar Reza, Senin (5/1).

Berikut jumlah volume pada setiap Gerbang Tol (GT) Ruas Pandaan Malang sebagai berikut:

GT Purwodadi

Tercatat sebanyak 63.011 kendaraan memasuki Malang atau naik sebesar 14,44 persen dari lalu lintas normal sebanyak 55.060 kendaraan.

Untuk kendaraan yang meninggalkan Malang tercatat sebanyak 66.643 kendaraan atau naik sebesar 14,58 persen dari lalu lintas normal sebanyak 58.162 kendaraan.