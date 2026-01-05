Mobil Pikap Terjun ke Jurang di Magetan, Satu Penumpang Tewas

jatim.jpnn.com, MAGETAN - Kecelakaan tunggal melibatkan satu mobil pikap bernomor polisi AE 8131 NG terjadi di Jalan Raya Maospati–Gorang Gareng, masuk Desa Setren, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan pada Minggu (4/1).

Kendaraan yang dikemudikan oleh Sunarwan (45) warga Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan itu terjun bebas ke jurang kedalaman 15 meter.

Kanit Gakkum Sat Lantas Polres Magetan Iptu Sulanjar menjelaskan kendaraan yang membawa dua penumpang itu melaju dari arah selatan menuju utara.

“Sesampainya di tikungan Jembatan Semawur, mobil pikap oleng diduga karena hujan yang menyebabkan ban mobil selip, kemudian terjun bebas ke jurang,” jelas Sulanjar.

Akibat kejadian itu, satu penumpang bernama Siti Amanah Islamy (37) warga Desa Kinandang, Kecamatan Bendo, meninggal dunia di tempat kejadian perkara (TKP).

“Proses evakuasi kendaraan sempat berlangsung cukup lama mengingat posisi mobil berada di dasar jurang, dengan medan cukup terjal,” bebernya.

Petugas medis turut datang ke lokasi membawa korban ke Puskesmas Bendo dan Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Sayidiman Magetan, guna penanganan lebih lanjut.

“Selain pengamanan lokasi, serta Olah TKP, petugas melaksanakan proses visum luar. Selanjutnya jenazah korban meninggal dunia diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan," kata dia.