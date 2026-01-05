JPNN.com

Senin, 05 Januari 2026 – 09:04 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Siang & Sore Gerimis Berpotensi Mengguyur Seluruh Kawasan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan prakiraan cuaca di Surabaya hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Senin (5/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya hujan ringan atau gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.

