Cuaca Jawa Timur 5 Januari 2026, Pagi-Malam Diguyur Gerimis & Hujan Lebat

Senin, 05 Januari 2026 – 08:03 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Senin (5/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Kota Madiun dan Magetan. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Jember, Kota Batu, Lumajang, Madiun, Ngawi, Ponorogo, Probolinggo, Situbondo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Kota Madiun, Magetan, Ngawi, dan Tuban. Gerimis mengguyur Gresik, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Lamongan, Pamekasan, Sampang, Sidoarjo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Ngawi, dan Tuban. Gerimis mengguyur Gresik, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Kota Lamongan, Magetan, Pamekasan, Sampang, dan, Sumenep. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Ngawi. Gerimis mengguyur Gresik, Lamongan, Magetan, Sumenep, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.

Redaktur & Reporter : Arry Dwi Saputra

