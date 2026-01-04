Banjir Rendam Dua Kecamatan di Pasuruan, Ribuan Rumah Terdampak

jatim.jpnn.com, PASURUAN - Ribuan rumah warga di Kabupaten Pasuruan masih tergenang banjir hingga Minggu (4/1). Banjir merendam permukiman di dua kecamatan, yakni Kecamatan Rejoso dan Kecamatan Grati, sejak Sabtu (3/1) malam.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Pasuruan mencatat, banjir di Kecamatan Rejoso melanda tujuh desa dengan ketinggian air rata-rata 20 hingga 40 sentimeter.

Adapun tujuh desa terdampak tersebut meliputi Desa Sadengrejo, Karang Pandan, Pandanrejo, Kawisrejo, Toyaning, Kedungbako, dan Desa Jarangan.

“Untuk Desa Sadengrejo, ketinggian air mencapai 50 sentimeter di Dusun Bantengan, sedangkan di Desa Toyaning, dusun terdampak paling parah berada di Dusun Toyaning,” kata Kepala BPBD Pasuruan Sugeng Hariyadi, Minggu (4/1).

Sementara itu, di Kecamatan Grati, banjir dilaporkan merendam Desa Kedawung Kulon, tepatnya di Dusun Kebrukan.

Meski masih tergenang, Sugeng optimistis banjir tidak akan berlangsung lama. Kondisi genangan di beberapa titik dilaporkan mulai berangsur surut.

“Di Dusun Kebrukan sudah mulai surut. Mudah-mudahan tidak turun hujan deras lagi,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pasuruan telah melakukan langkah tanggap darurat sejak banjir pertama kali melanda, di antaranya dengan menyalurkan bantuan makanan siap saji, camilan, serta kebutuhan dasar lainnya kepada warga terdampak.