Bupati Situbondo Ikut Napak Tilas NU, Siap Jadi Tuan Rumah Muktamar

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Kabupaten Situbondo kian memantapkan langkah untuk menjadi tuan rumah Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) ke-35 yang direncanakan digelar pada 2026 mendatang.

Kesiapan itu ditandai dengan keikutsertaan Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo dalam rangkaian napak tilas sejarah berdirinya NU, mulai dari Bangkalan, Madura, hingga Surabaya.

Napak tilas diawali dengan ziarah ke Pondok Pesantren Syaikhona Kholil di Bangkalan, kemudian dilanjutkan ke makam Sunan Ampel di Surabaya. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari ikhtiar spiritual dan historis menjelang rencana besar pelaksanaan Muktamar NU yang dikabarkan akan digelar di Situbondo.

Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo mengatakan napak tilas tersebut memiliki makna mendalam dalam perjalanan sejarah NU.

Menurut dia, kegiatan ini diinisiasi oleh pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, yang merupakan cucu dari KH As’ad Syamsul Arifin, tokoh besar NU asal Situbondo.

“Napak tilas ini berangkat dari sejarah Kiai As’ad yang mendapat perintah dari gurunya, Syaikhona Kholil Bangkalan, untuk menyampaikan amanah berupa tongkat dan tasbih kepada KH Hasyim Asy’ari di Tebuireng,” ujar Rio.

Amanah tersebut, lanjut dia, kemudian dimaknai sebagai isyarah atau tanda lahirnya Jam’iyah Nahdlatul Ulama. Karena itu, kegiatan napak tilas ini dinilai memiliki nilai sejarah dan spiritual yang sangat kuat bagi warga NU.

Rio menyebut kehadirannya bersama sejumlah bupati dan wakil bupati dari berbagai daerah juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa KH As’ad Syamsul Arifin.