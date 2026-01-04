Kabar Duka, Pimpinan Pondok Gontor KH Amal Fathullah Zarkasyi Wafat

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kabar duka datang dari Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) Ponorogo. Pimpinan sekaligus pengasuh PMDG Prof Dr KH Amal Fathullah Zarkasyi, M.A., wafat pada Sabtu (3/1) sekitar pukul 12.14 WIB.

Informasi wafatnya almarhum disampaikan secara resmi melalui akun media sosial Pondok Modern Darussalam Gontor. KH Amal Fathullah Zarkasyi mengembuskan napas terakhir saat menjalani perawatan di RSUD dr Moewardi, Solo, Jawa Tengah.

"Telah berpulang ke rahmatullah Prof Dr KH Amal Fathullah Zarkasyi, M.A. (Pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor) pada Sabtu, 14 Rajab 1447 H atau 3 Januari 2026 pukul 12.14 WIB di RSUD dr Moewardi, Solo. Semoga almarhum husnul khatimah, diampuni segala dosanya dan diterima seluruh amal ibadahnya," tulis keterangan resmi PMDG.

Almarhum merupakan putra keempat dari KH Imam Zarkasyi, salah satu Trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor bersama KH Ahmad Sahal dan KH Zainuddin Fananie.

KH Amal Fathullah Zarkasyi lahir pada 4 November 1947. Semasa hidupnya, dia dikenal luas sebagai akademisi dan cendekiawan Muslim dengan kepakaran di bidang akidah dan filsafat Islam, khususnya ilmu kalam, perbandingan agama, dan teologi Islam.

Selain kiprah akademiknya, almarhum memiliki peran besar dalam pengembangan pendidikan Islam modern di Indonesia.

Dia juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Darussalam (UNIDA) Gontor periode 2014–2020.

Setelah itu, almarhum mengemban amanah sebagai pimpinan Pondok Modern Darussalam Gontor hingga akhir hayatnya. (antara/mcr12/jpnn)