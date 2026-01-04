Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Hujan Lebat Bakal Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Minggu (4/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi sampai malam cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso. Hujan lebat disertai petir melanda Kasembon, Ngantang, dan Pujon. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Dampit dan Turen. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Dampit, Donomulyo, Gedangan, Pagak, dan Turen. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-30 derajat celsius.