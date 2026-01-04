Cuaca Surabaya Hari ini, Siang Sampai Malam Siap-Siap Gerimis dan Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Minggu (4/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karang Pilang, Lakarsantri, Sambikerep, dan Wiyung. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis bakal mengguyur seluruh kawasan.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Pakal. Kawasan lainnya gerimis. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian hujan lebat disertai petir.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 7-13 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)