Cuaca Jawa Timur 4 Januari 2026, Pagi-Malam Hujan Lebat Melanda Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Minggu (4/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Bondowoso, Kota Batu, Kota Madiun, Lumajang, Magetan, dan Ngawi. Hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Mojokerto, Mojokerto, Probolinggo, dan Sidoarjo. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bojonegoro, Bondowoso, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Lamongan, Lumajang, Magetan, Nganjuk, dan Ngawi. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bojonegoro, Kediri, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Madiun, Lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Bangkalan, Bojonegoro, Gresik, Kota Madiun, Surabaya, lamongan, Lumajang, Madiun, Magetan, Nganjuk, Ngawi, Ponorogo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-22 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)