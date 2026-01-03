Satgas Anti-Preman dan Reformasi Agraria Disiapkan di Lima Wilayah Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menyiapkan pos layanan Satuan Tugas (Satgas) Anti-Premanisme dan Satgas Reformasi Agraria yang akan tersebar di lima wilayah kota.

Langkah ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat melapor sekaligus mempercepat penanganan persoalan premanisme dan konflik pertanahan.

Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pembentukan dan penempatan Satgas di berbagai wilayah merupakan bagian dari upaya menghadirkan layanan yang lebih dekat dengan masyarakat.

“Ada Satgas Anti-Preman dan Satgas Gugus Tugas Reformasi Agraria. Nantinya akan ada di Surabaya Barat, Timur, Utara, Selatan, dan Pusat,” ujar Eri, Sabtu (3/1).

Menurut Eri, keberadaan Satgas di lima wilayah ini bertujuan mempercepat penyelesaian persoalan yang kerap muncul di tingkat bawah, terutama sengketa tanah dan praktik premanisme yang meresahkan warga.

“Saya ingin setiap masalah bisa cepat ditangani di wilayah masing-masing, tidak berlarut-larut,” tuturnya.

Untuk sementara, layanan Satgas masih dipusatkan di kawasan pusat kota, tepatnya di sekitar Kantor Inspektorat Pemkot Surabaya.

Namun, Pemkot tengah menyiapkan lokasi lain agar Satgas dapat beroperasi secara merata di seluruh wilayah Surabaya.