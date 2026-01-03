Angin Kencang Tumbangkan Puluhan Pohon di Pacitan, Jalur Ponorogo–Pacitan Terganggu

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Cuaca ekstrem disertai angin kencang menyebabkan puluhan pohon tumbang di Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pacitan langsung melakukan penanganan darurat, termasuk di ruas Jalan Raya Ponorogo–Pacitan yang sempat terganggu akibat kejadian tersebut.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Pacitan Radite Suryo Anggono mengatakan tim reaksi cepat BPBD bersama instansi terkait dan masyarakat bergerak sejak Kamis (1/1) malam hingga Jumat (2/1) pagi.

"Tim kami bergerak cepat setelah mendapatkan laporan adanya pohon tumbang di beberapa titik, termasuk di Jalan Ponorogo–Pacitan. Evakuasi terus berjalan hingga arus lalu lintas kembali normal," kata Radite, Jumat.

Dia menjelaskan pohon tumbang terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Desa Kedungbendo dan Desa Borang, Kecamatan Arjosari; Desa Wonosobo, Kecamatan Ngadirojo; Kelurahan Ploso, Desa Purwoasri, Desa Gawang, dan Desa Purwosari di Kecamatan Kebonagung; serta Dusun Baras, Desa Karangmulyo, Kecamatan Sudimoro.

Petugas mengevakuasi batang dan dahan pohon yang menutup badan jalan serta memotong pohon berukuran besar yang berpotensi membahayakan pengguna jalan.

Penanganan di jalur provinsi Ponorogo–Pacitan sempat memakan waktu sekitar tiga jam karena selain pohon tumbang, material longsor juga menutup sebagian badan jalan.

"Kami juga mengerahkan alat untuk membantu evakuasi di beberapa titik yang kondisi pohonnya besar dan sulit dijangkau secara manual," ujar Radite.

BPBD Pacitan juga mencatat dampak pohon tumbang di kawasan permukiman warga, di antaranya kerusakan jaringan telekomunikasi dan satu unit sepeda motor.