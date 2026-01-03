Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Tulungagung, 51 Rumah Rusak

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (1/1) sore. Akibatnya, puluhan rumah warga di sejumlah kecamatan mengalami kerusakan ringan.

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmadji mengatakan bencana angin kencang tercatat terjadi di empat kecamatan, yakni Besuki, Bandung, Kalidawir, dan Tanggunggunung.

"Dampak angin kencang tercatat terjadi di empat kecamatan, yakni Besuki, Bandung, Kalidawir, dan Tanggunggunung," kata Sudarmadji, Jumat (2/1).

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB dan memicu laporan kebencanaan dari berbagai desa. Kerusakan didominasi atap rumah berbahan asbes dan genteng yang terlepas atau bergeser akibat terjangan angin.

Di Kecamatan Besuki, angin kencang merusak 30 rumah warga di Desa Besole. Sementara di Kecamatan Bandung, dua rumah terdampak di Desa Suruhan Lor.

Adapun di Kecamatan Kalidawir, kerusakan terjadi pada empat rumah di Desa Kalibatur. Di Kecamatan Tanggunggunung, angin kencang merusak tiga rumah di Desa Ngrejo dan 12 rumah di Desa Tenggarejo.

Sudarmadji menambahkan hingga Jumat pagi BPBD Tulungagung baru melakukan asesmen awal terhadap 26 rumah terdampak. Pendataan lanjutan masih terus dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan secara menyeluruh.

"Petugas kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan sebagai dasar pengusulan bantuan. Proses asesmen masih berjalan," ujarnya.