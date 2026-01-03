JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Tulungagung, 51 Rumah Rusak

Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Tulungagung, 51 Rumah Rusak

Sabtu, 03 Januari 2026 – 11:36 WIB
Hujan Deras dan Angin Kencang Terjang Tulungagung, 51 Rumah Rusak - JPNN.com Jatim
Petugas BPBD Kabupaten Tulungagung menyerahkan bantuan terpal dan sembako kepada warga yang rumahnya rusak akibat angin kencang di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (2/1/2025). (Antara/HO - Soleh)

jatim.jpnn.com, TULUNGAGUNG - Hujan deras disertai angin kencang melanda Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Kamis (1/1) sore. Akibatnya, puluhan rumah warga di sejumlah kecamatan mengalami kerusakan ringan.

Kepala Pelaksana BPBD Tulungagung Sudarmadji mengatakan bencana angin kencang tercatat terjadi di empat kecamatan, yakni Besuki, Bandung, Kalidawir, dan Tanggunggunung.

"Dampak angin kencang tercatat terjadi di empat kecamatan, yakni Besuki, Bandung, Kalidawir, dan Tanggunggunung," kata Sudarmadji, Jumat (2/1).

Baca Juga:

Peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 17.00 WIB dan memicu laporan kebencanaan dari berbagai desa. Kerusakan didominasi atap rumah berbahan asbes dan genteng yang terlepas atau bergeser akibat terjangan angin.

Di Kecamatan Besuki, angin kencang merusak 30 rumah warga di Desa Besole. Sementara di Kecamatan Bandung, dua rumah terdampak di Desa Suruhan Lor.

Adapun di Kecamatan Kalidawir, kerusakan terjadi pada empat rumah di Desa Kalibatur. Di Kecamatan Tanggunggunung, angin kencang merusak tiga rumah di Desa Ngrejo dan 12 rumah di Desa Tenggarejo.

Baca Juga:

Sudarmadji menambahkan hingga Jumat pagi BPBD Tulungagung baru melakukan asesmen awal terhadap 26 rumah terdampak. Pendataan lanjutan masih terus dilakukan untuk memastikan tingkat kerusakan secara menyeluruh.

"Petugas kami turun langsung ke lapangan untuk memastikan tingkat kerusakan sebagai dasar pengusulan bantuan. Proses asesmen masih berjalan," ujarnya.

Hujan deras disertai angin kencang melanda Tulungagung dan merusak 51 rumah warga di empat kecamatan.
Sumber Antara
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   angin kencang angin Kencang Tulungagung cuaca ekstrem bencana tulungagung rumah rusak bpbd tulungagung

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU