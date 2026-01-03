JPNN.com

Kasus Pembunuhan di Madiun, Pelaku di Bawah Umur Dapat Pendampingan Dinsos

Sabtu, 03 Januari 2026 – 11:06 WIB
Rangkaian peristiwa penusukan yang berujung pada tewasnya Verind Wibowo Putra (19) di Kota Madiun terkuak satu per satu. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, MADIUN - Sat Reskrim Polres Madiun Kota menggandeng Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Madiun dalam penanganan kasus dugaan pembunuhan yang melibatkan anak di bawah umur.

Kasat Reskrim Polres Madiun Kota AKP Agus Riadi mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada Kamis (1/1) dini hari. Korban seorang pemuda berinisial VWP (19) ditemukan tewas bersimbah darah di Jalan Jolorante, Kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun.

"Terduga pelaku sudah kami tangkap. Pelaku masih di bawah umur karenanya kami menggandeng Dinsos untuk melakukan pendampingan saat polisi melakukan upaya hukum," kata Agus, Jumat (2/1).

Jasad korban ditemukan dengan luka tusuk di lebih dari tiga titik tubuh. Hasil pemeriksaan sementara, korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan leher yang menyebabkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian.

Terduga pelaku berinisial MRA (16) berhasil ditangkap beberapa jam setelah laporan diterima polisi sekitar pukul 02.30 WIB. Polisi menduga insiden berdarah tersebut dipicu perselisihan antara korban dan pelaku.

Korban bersama seorang teman perempuan mendatangi pelaku. Diduga dalam kondisi terpengaruh minuman keras, terjadi cekcok hingga berujung perkelahian dan penusukan.

"Korban mengalami luka tusuk di bagian pinggang dan leher. Akibat luka tersebut, korban meninggal dunia," jelasnya.

Dalam pengungkapan kasus ini, polisi telah memeriksa enam orang saksi. Sejumlah barang bukti turut diamankan, di antaranya pisau lipat yang diduga digunakan pelaku untuk menusuk korban serta celana yang dikenakan pelaku yang diduga terdapat noda darah.

Polisi menggandeng Dinas Sosial untuk pendampingan hukum terhadap pelaku remaja penusukan di Madiun.
