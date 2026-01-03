Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi Bakal Gerimis, Siang Hingga Malam Berawan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Sabtu (3/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Dukuh Pakis, Gayungan, Jambangan, Karang Pilang, Sukomanunggal, Tenggilis Mejoyo, Wiyung, dan Wonocolo. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Siangnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan berawan.

Sorenya masih berawan di seluruh kawasan.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 10-14 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)