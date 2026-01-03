Cuaca Jawa Timur 3 Januari 2026, Pagi Sampai Sore Gerimis di Wilayah Berikut

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Sabtu (3/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Magetan, Ngawi, Sampang, Sidoarjo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Kota Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, dan Tuban. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Sorenya gerimis masih mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Kota Madiun, Magetan, Malang, Mojokerto, dan Tuban. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Malamnya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 5-15 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)