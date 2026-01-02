Libur Nataru, Lebih dari 1 Juta Kendaraan Melintas di Tol Pandaan–Malang

JPNN.com

Jumat, 02 Januari 2026 – 21:00 WIB
PT Jasa Marga Pandaan Malang (JPM) mencatat total 1.012.123 kendaraan melintas, baik yang memasuki maupun meninggalkan wilayah Malang, pada periode H-7 hingga H+7 Nataru, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026. Foto: Dok. Jasa Marga

jatim.jpnn.com, MALANG - Arus lalu lintas di Jalan Tol Pandaan–Malang mengalami lonjakan signifikan selama libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

PT Jasamarga Pandaan Malang (JPM) mencatat total 1.012.123 kendaraan melintas, baik yang memasuki maupun meninggalkan wilayah Malang, pada periode H-7 hingga H+7 Nataru, terhitung sejak 18 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026.

Jumlah tersebut meningkat 17,28 persen dibandingkan kondisi lalu lintas normal yang tercatat sebanyak 863.014 kendaraan. Peningkatan volume kendaraan ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama momen libur akhir tahun.

General Manager Operasi PT Jasamarga Pandaan Malang Muhammad Reza Pahlevi Guntur mengatakan pihaknya tetap memberikan layanan optimal di tengah peningkatan arus kendaraan.

Menurutnya, seluruh jajaran JPM telah disiagakan untuk memastikan perjalanan pengguna jalan tol tetap aman dan nyaman.

“JPM selalu siaga dalam memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan Tol Pandaan–Malang, baik dari sisi layanan transaksi, layanan lalu lintas, preservasi jalan, hingga fasilitas rest area,” ujar Reza, Jumat (2/1).

Secara rinci, volume lalu lintas selama periode Nataru tercatat meningkat di seluruh gerbang tol yang berada di ruas Pandaan–Malang.

Di Gerbang Tol Purwodadi, sebanyak 52.848 kendaraan tercatat memasuki Malang atau naik 17,56 persen dari kondisi normal. Sementara kendaraan yang keluar Malang mencapai 55.323 unit, meningkat 17,12 persen.

satu juta kendaraan melintas di Tol Pandaan Malang selama momen Nataru 2025/2026.
