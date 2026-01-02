857.528 Penumpang Manfaatkan Commuter Line di Wilayah Daop 8 Surabaya Saat Nataru

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Mobilitas masyarakat menikmati moda transportasi Commuter Line, selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 di wilayah kerja PT KAI Daop 8 Surabaya, masih tinggi.

Corporate Secretary Vice President KAI Commuter Karina Amanda menyampaikan, sepanjang periode 18 Desember 2025 hingga 1 Januari 2026, layanan Commuter Line telah melayani pengguna sebanyak 857.528 orang.

Dia menjelaskan puncak pergerakan penumpang terjadi pada malam pergantian Tahun Baru. Volume pengguna Commuter Line Wilayah 8 Surabaya tercatat mencapai 54.568 pengguna.

Sementara itu, pada awal Tahun 2026, tepatnya Jumat (2/1), layanan Commuter Line Wilayah 8 Surabaya kembali melayani 52.640 orang.

“Data tersebut mencerminkan antusiasme masyarakat dalam memanfaatkan transportasi publik berbasis rel pada momen Tahun Baru,” jelas Karina.

Menurutnya, tingginya volume penumpang menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan Commuter Line Wilayah 8 Surabaya yang aman, terjangkau, dan tepat waktu.

“Selama masa Nataru 2025–2026, khususnya pada malam Tahun Baru dan (1/1), Commuter Line Wilayah 8 Surabaya menjadi pilihan utama masyarakat untuk bepergian,” ujarnya.

Di satu sisi, Karina menyebutkan, kepadatan pengguna tertinggi pada malam Tahun Baru 2026, tercatat di Stasiun Surabaya Gubeng di angka 5.984 orang, disusul Stasiun Wonokromo dengan 4.974 orang, serta Stasiun Malang yang melayani 3.333 orang.