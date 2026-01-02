Wali Kota Eri Mutasi 7 Kepala OPD dan 69 Pejabat Fungsional

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi melakukan rotasi dan mutasi jabatan mulai dari pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, dan fungaional penyetaraan di lingkungan Pemkot Surabaya, Jumat (2/1).

Total tujuh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan 69 pejabat fungsional yang dimutasi.

Eri mengatakan rotasi dan mutasi adalah hal yang biasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Tujuannya, untuk penyegaran serta tidak hanya menjabat terlalu lama di satu instansi.

"Agar teman-teman merasakan betul bagaimana tanggung jawab di dinas berbeda," kata Eri.

Dia berharap setiap pejabat punya pengalaman mengemban tugas semua OPD secara bergantian.

"Agar semua memiliki pengalaman dan merasakan semua OPD yang diemban," ucapnya.

Dia minta semua pejabat yang dilantik melaksanakan tugas sebaik mungkin, sebelum 6 bulan ke depan akan kembali dinilai.

"Saya minta Pak Sekda, seluruh kadis, kabid, camat, lurah, ada rapor 6 bulan sekali, tunjukkan ke khalayak ramai," ungkapnya.