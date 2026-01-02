Volume Sampah Malam Tahun Baru di Surabaya Capai 5 Ton

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Volume sampah dari kegiatan malam pergantian tahun di Surabaya turun drastis dibandingkan tahun sebelumnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya Dedik Irianto menyebut tahun ini sampah yang dihasilkan tidak sampai 5 ton, jauh lebih rendah dari tahun lalu yang mencapai sekitar 14 ton.

Dedik menjelaskan, penurunan signifikan ini salah satunya dipengaruhi imbauan Wali Kota Surabaya agar tidak menggelar acara besar atau keramaian pada malam tahun baru.

Imbauan ini dikeluarkan sebagai bentuk empati terhadap masyarakat yang tertimpa musibah di Sumatera.

“Tahun ini memang sudah ada imbauan dari Pak Wali Kota untuk tidak mengadakan acara yang ramai, sehingga aktivitas masyarakat di lapangan pun banyak berkurang,” ujar Dedik, Kamis (2/1).

Menurutnya, meski masih ada titik-titik yang menjadi lokasi kumpul warga seperti kawasan Grahadi, Taman Ngundu, Kota Lama, dan Taman Suroboyo, volume sampah yang ditinggalkan tetap relatif kecil.

“Tadi malam itu enggak sampai 5 ton sampah yang dihasilkan. Sampahnya juga tidak terlalu banyak karena imbauan dari Pak Wali didengarkan masyarakat,” katanya.

Dedik menjelaskan jenis sampah yang muncul pada malam pergantian tahun ini didominasi oleh kemasan makanan, botol plastik, kardus, dan sisa konsumsi warga yang berkumpul di ruang publik.