Mobil Pikap Kecelakaan Beruntun di Sine Ngawi, Delapan Orang Terluka

jatim.jpnn.com, NGAWI - Kecelakaan lalu lintas melibatkan satu mobil pikap dan sejumlah sepeda motor terjadi di Jalan Ngawi–Sine, tepatnya di wilayah Desa Girikerto, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi, Kamis (1/1) sore. Peristiwa tersebut mengakibatkan delapan orang mengalami luka-luka.

Kasat Lantas Polres Ngawi AKP Yuliana Plantika mengatakan kecelakaan terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.

Kendaraan yang terlibat adalah mobil Toyota Kijang Pikap bernomor polisi AE 1213 KK yang dikemudikan Robert (60) warga Kecamatan Mantingan, Kabupaten Ngawi.

“Mobil melaju dari arah selatan menuju utara dengan membawa enam penumpang,” ujar AKP Yuliana.

Dari arah berlawanan, melintas sepeda motor Honda Beat bernomor polisi S 5073 JW yang dikendarai Tiyas Budiarti (17) berboncengan dengan Fanina Dwi Noviana.

Sementara itu, di halaman rumah milik Supar (55), warga Desa Girikerto, terdapat tiga sepeda motor yang sedang terparkir, masing-masing Honda PCX, Honda Supra X, dan satu sepeda motor jenis Cina.

Berdasarkan keterangan saksi di lokasi kejadian, mobil pikap diduga tidak dapat dikendalikan dengan baik saat jarak dengan kendaraan di depannya sudah terlalu dekat.

“Pengemudi kurang menguasai laju kendaraan sehingga menabrak sepeda motor Honda Beat. Setelah itu kendaraan oleng ke kanan dan kembali menabrak tiga sepeda motor yang sedang terparkir di halaman rumah warga,” jelasnya.