Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (2/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Blimbing dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore Lowokwaru masih gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Malamnya gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Karangploso dan Pujon. Gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Karangploso dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan dan berangin di seluruh kawasan.