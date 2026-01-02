JPNN.com

Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis Hingga Hujan Lebat

Jumat, 02 Januari 2026 – 11:46 WIB
Cuaca Malang Hari Ini, Pagi Sampai Malam Berpotensi Gerimis Hingga Hujan Lebat - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Jumat (2/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya Blimbing dan Lowokwaru hujan ringan atau gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore Lowokwaru masih gerimis. Kawasan lainnya berawan.

Baca Juga:

Malamnya gerimis mengguyur Blimbing, Klojen, dan Lowokwaru. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Karangploso dan Pujon. Gerimis mengguyur Dau, Jabung, Kasembon, Ngantang, Poncokusumo, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Baca Juga:

Siangnya gerimis mengguyur Karangploso dan Singosari. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
