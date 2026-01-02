Cuaca Surabaya Hari ini, Pagi & Malam Gerimis Hingga Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Jumat (2/1).

Paginya Gunung Anyar hujan lebat disertai petir. Gerimis mengguyur Gubeng, Mulyorejo, Rungkut, Sukolilo, Tambaksari, Tenggilis Mejoyo, Wonocolo, dan Wonokromo. Kawasan lainnya berawan.

Siangnya Gunung Anyar masih dilanda hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya berawan.

Sorenya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Malamnya cerah berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 24-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)