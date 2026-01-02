Cuaca Jawa Timur 2 Januari 2026, Pagi-Malam Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Jumat (2/1).

Paginya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Probolinggo, dan Probolinggo. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Siangnya hujan lebat disertai petir masih melanda Banyuwangi, Bondowoso, Jember, Kota Batu, Kota Probolinggo, dan Probolinggo. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Banyuwangi dan Bondowoso. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

Malamnya hujan lebat disertai petir melanda Jombang, Kota Batu, Sidoarjo, Situbondo, dan Sumenep. Wilayah lainnya cerah berawan hingga gerimis.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 16-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 27 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)