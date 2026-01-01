Cuaca Malang Hari ini, Pagi Sampai Malam Potensi Gerimis & Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Kamis (1/1) untuk kota maupun kabupatennya.

Pagi dan siang hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Sukun hujan lebat disertai petir. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Sore dan malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Dampit, Dau, Gedangan, Gondanglegi, Jabung, Karangploso, Kepanjen, Lawang, Ngajum, Pagelaran, Pakis, Poncokusumo, Singosari, Sumbermanjing Wetan, Tajinan, Tumpang, Turen, Wagir, dan Wajak. Kawasan lainnya cerah berawan dan berawan.

Siang dan sore berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

Malamnya gerimis mengguyur Bantur, Dau, Donomulyo, Gedangan, Gondanglegi, Kalipare, Kasembon, Kepanjen, Kromengan, Ngajum, Ngantang, Pagak, Pagelaran, Pujon, Sumbermanjing Wetan, Sumberpucung, Wagir, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.