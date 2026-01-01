Korban Pesta Miras di Jember Bertambah, Enam Orang Tewas

jatim.jpnn.com, JEMBER - Jumlah korban meninggal dunia akibat pesta minuman keras di Kabupaten Jember, Jawa Timur, kembali bertambah. Hingga Selasa (30/12) malam, total korban tewas mencapai enam orang.

Sebagian korban sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Daerah (RSD) dr Soebandi Jember. Namun, nyawa mereka tidak tertolong akibat kondisi yang sudah kritis.

Kepala Bidang Pelayanan dan Penunjang Medik RSD dr Soebandi Jember dr Triwiranto mengatakan pihak rumah sakit menerima empat pasien yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol.

"Kami menerima empat pasien yang diduga mengonsumsi minuman beralkohol, satu pasien perempuan kondisinya sudah meninggal dunia dan tiga pasien lainnya kritis saat dibawa ke rumah sakit," kata dr Triwiranto saat dikonfirmasi, Rabu (31/12).

Peristiwa tersebut bermula saat delapan orang menggelar pesta minuman keras dengan membawa 25 botol arak di sebuah warung gasebo di Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, pada Sabtu (27/12) malam hingga Minggu (28/12) dini hari.

Dua orang dilaporkan meninggal dunia lebih dulu pada Minggu (28/12), yakni seorang perempuan berinisial MR, warga Kecamatan Patrang, serta seorang anggota Bintara Pembina Desa (Babinsa) berinisial PT yang bertugas di Kecamatan Sumbersari.

Jumlah korban terus bertambah. Pada Senin (29/12), tiga peserta pesta minuman keras lainnya meninggal dunia, yakni AM, ST, dan SL, yang seluruhnya merupakan warga Kecamatan Patrang.

Korban meninggal kembali bertambah setelah seorang peserta berinisial MM menghembuskan napas terakhirnya di RSD dr Soebandi Jember pada Selasa (30/12) malam.