Cuaca Surabaya Hari ini, Sedia Payung dan Mantel, Siang-Malam Bakal Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Kamis (1/1).

Paginya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Siangnya Karang Pilang dan Wiyung cerah berawan. Kawasan lainnya diguyur hujan ringan atau gerimis.

Sorenya gerimis mengguyur seluruh kawasan.

Malamnya gerimis masih mengguyur seluruh kawasan. Beberapa jam kemudian cerah berawan dan berawan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-34 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 8-11 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca di Surabaya hari ini, selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)