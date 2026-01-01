Cuaca Jawa Timur 1 Januari 2026, Pagi Sampai Malam Gerimis-Hujan Lebat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Kamis (1/1).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Banyuwangi, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Gresik, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Lamongan, Lumajang, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pasuruan, Probolinggo, Sampang, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya cerah berawan dan berawan.

Siangnya hujan lebat disertai petir melanda Ngawi, Pamekasan, Sidoarjo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Sorenya hujan lebat disertai petir melanda Ngawi, Sidoarjo, dan Trenggalek. Wilayah lainnya berawan dan gerimis.

Malamnya berawan hingga gerimis di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 17-33 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 4-18 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)