KontraS Ungkap Dugaan Kelalaian di Balik Kematian Tahanan Demonstran di Rutan Medaeng

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Seorang demonstran aksi Agustus–September 2025 Alfarisi bin Rikosen (21) dilaporkan meninggal dunia saat menjalani penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas I Surabaya, Medaeng, Sidoarjo, Selasa (30/12).

Kabar meninggalnya Alfarisi pertama kali diterima KontraS Surabaya dari pihak keluarga sekitar pukul 08.30 WIB.

“Informasi mengenai kematian Alfarisi diterima KontraS Surabaya dari pihak keluarga pada pukul 08.30 WIB di hari yang sama,” kata Koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya Fatkhul Khoir, Selasa (30/12).

Alfarisi merupakan demonstran yang ditangkap dalam rangkaian penindakan terhadap massa aksi pada Agustus–September 2025. Ia telah ditahan di Rutan Medaeng sejak September 2025.

Pemuda yatim piatu asal Sampang, Madura, itu sebelumnya tinggal bersama kakaknya di sebuah kamar kos sederhana di kawasan Dupak Masigit, Surabaya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Alfarisi dan kakaknya mengelola warung kopi kecil.

Alfarisi ditangkap pada 9 September 2024 di tempat tinggalnya. Ia kemudian ditetapkan sebagai terdakwa dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Ayat (1) UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 juncto Pasal 55 dan 56 KUHP, terkait kepemilikan atau keterlibatan senjata api, amunisi, atau bahan peledak.

Setelah ditahan di Polrestabes Surabaya, Alfarisi dipindahkan ke Rutan Kelas I Medaeng. Perkaranya dijadwalkan memasuki tahap penuntutan pada 5 Januari 2026.

“Dengan demikian, Alfarisi meninggal dunia sebelum memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dan masih berstatus sebagai terdakwa,” ujar Khoir.