Kisah Pemuda Sampang Bangun Jalan Desa 6 Km dengan Dana Pribadi Rp2 Miliar

SAMPANG - Pemuda asal Dusun Barlebar, Desa Madulang, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, Madura Muhammad Yasin menjadi sorotan publik setelah membangun jalan desa sepanjang enam kilometer menggunakan dana pribadi sebesar Rp2 miliar.

Pengusaha besi tua yang merantau dan kini menjalankan usaha di Kecamatan Balungpanggang, Kabupaten Gresik itu viral di media sosial karena memperbaiki akses jalan desa yang puluhan tahun rusak parah dan belum tersentuh pembangunan.

Jalan tersebut kini telah diaspal dan bisa dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas ekonomi, pendidikan, hingga akses layanan kesehatan.

Muhammad Yasin mengatakan pembangunan jalan itu dilakukan sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus nadzar pribadi.

“Saya persembahkan pembangunan jalan ini untuk masyarakat. Sudah lama jalan ini rusak dan sangat menghambat aktivitas warga,” ujar Yasin, Rabu (31/12).

Aksi sosial tersebut juga menggugah pihak lain untuk ikut berkontribusi. Sejumlah rekan kerja Muhammad Yasin, di antaranya Sholeh, Dun Nur, Irul, serta PT Empat Putra berencana melanjutkan pengaspalan jalan di Dusun Bangmasarah, Kabupaten Sampang, dengan anggaran sekitar Rp1 miliar.

Sebagai ungkapan syukur, Muhammad Yasin menggelar acara peresmian jalan yang dihadiri ratusan warga. Kegiatan itu diisi dengan jalan sehat, pembagian hadiah, serta berbagi rezeki kepada masyarakat sekitar.

Dia berharap pembangunan jalan tersebut dapat meningkatkan mobilitas warga dan mendorong pertumbuhan ekonomi Desa Madulang dan sekitarnya.