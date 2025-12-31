JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 11:36 WIB
Polres Ponorogo Ungkap Fakta Mengejutkan Soal Kecelakaan Pelajar
Anggota Satuan Lalu Lintas Polres Ponorogo memberikan sosialisasi tertib berlalu lintas kepada pengendara di salah satu ruas jalan di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. (ANTARA/HO - prastyo)

jatim.jpnn.com, PONOROGO - Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, sepanjang 2025 masih didominasi kalangan pelajar, bahkan jumlah kasus yang melibatkan anak di bawah umur mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.

Kapolres Ponorogo AKBP Andin Wisnu Sudibyo mengatakan selama 2025 tercatat sebanyak 776 kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukumnya.

Dari jumlah tersebut, 153 kejadian atau sekitar 19,71 persen melibatkan anak di bawah umur yang mayoritas berstatus pelajar.

"Baik pada 2024 maupun 2025, kelompok pelajar masih menjadi yang paling menonjol terlibat kecelakaan. Bahkan pada 2025 angkanya meningkat cukup signifikan," kata Andin, Selasa (30/12).

Sebagai perbandingan, pada 2024 Polres Ponorogo mencatat 756 kasus kecelakaan lalu lintas. Dari jumlah itu, 112 kejadian atau sekitar 15,21 persen melibatkan pelajar.

Meski jumlah kecelakaan meningkat, angka korban meninggal dunia justru turun tipis. Pada 2024 tercatat 107 korban meninggal dunia, sedangkan pada 2025 menjadi 106 orang.

Sementara itu, korban luka berat nihil. Adapun korban luka ringan mengalami peningkatan dari 1.131 orang pada 2024 menjadi 1.183 orang pada 2025.

Untuk menekan angka kecelakaan, khususnya yang melibatkan pelajar, Polres Ponorogo terus mengintensifkan upaya pencegahan melalui edukasi keselamatan berlalu lintas ke sekolah-sekolah.

Sumber Antara
