Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (31/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Kedungkandang. Kawasan lainnya cerah berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Gondanglegi, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, turen, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pakis, Poncokusumo, Pujon, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.