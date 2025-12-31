JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut

Rabu, 31 Desember 2025 – 10:45 WIB
Cuaca Malang Hari ini, Selama Seharian Gerimis Mengguyur Kawasan Berikut - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca Malang hari ini. Ilustrasi. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Rabu (31/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Blimbing dan Kedungkandang. Kawasan lainnya cerah berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Blimbing dan Lowokwaru. Kawasan lainnya cerah berawan hingga berangin.

Baca Juga:

Malamnya cuaca di seluruh kawasan berawan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya gerimis mengguyur Ampelgading, Bululawang, Gondanglegi, Kepanjen, Kromengan, Lawang, Ngajum, Ngantang, Pagelaran, Pakis, Pakisaji, Poncokusumo, Pujon, Singosari, Tajinan, turen, dan Wonosari. Kawasan lainnya berawan.

Baca Juga:

Siang dan sore cuaca di seluruh kawasan berawan hingga gerimis.

Malamnya gerimis mengguyur Ampelgading, Dau, Jabung, Karangploso, Kasembon, Lawang, Ngantang, Pakis, Poncokusumo, Pujon, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Berikut ramalan cuaca Malang hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di malang cuaca cuaca Malang ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU