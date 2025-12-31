Cuaca Jawa Timur 31 Desember 2025, Pagi Sampai Malam Wilayah Berikut Diguyur Gerimis

JPNN.com

Rabu, 31 Desember 2025 – 09:24 WIB
BMKG Juanda menyampaikan ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini. Foto: Ricardo/JPNN.com

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Rabu (31/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Bojonegoro, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Madiun, Malang, Nganjuk, Ngawi, Pacitan, Pamekasan, Sampang, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, dan Tuban. Magetan hujan lebat disertai petir. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Bangkalan, Blitar, Bojonegoro, Bondowoso, Jember, Jo,,bang, Kediri, Kota Batu, Kota Blitar, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Kota Surabaya.

Gerimis juga mengguyur Lamongan, Lumajang, Madiun, Malang, Mojokerto, Nganjuk, Pacitan, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Situbondo, Sumenep, Trenggalek, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan.

Sorenya gerimis mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Wilayah lainnya berawan dan berangin.

Malamnya gerimis masih mengguyur Blitar, Bojonegoro, Jember, Kediri, Kota Batu, Kota Kediri, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Surabaya, Madiun, Magetan, Mojokerto, Ngawi, Pasuruan, Sidoarjo, Tuban, dan Tulungagung. Beberapa jam kemudian berawan dan berangin.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 3-15 kilometer per jam.

Berikut ramalan cuaca hari ini khusus daerah-daerah di Jawa Timur beserta imbauan penting untuk masyarakat.
