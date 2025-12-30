Polisi Lakukan Penyekatan 12 Titik Saat Malam Pergantian Tahun Baru 2026

JPNN.com

Selasa, 30 Desember 2025 – 19:37 WIB
Wisata baru Pesona Laser Air Mancur di Surabaya yang bisa jadi rekomendasi masyarakat untuk merayakan tahun baru 2024/2025. Foto: Diskominfo Surabaya

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Sat Lantas Polrestabes Surabaya menyiapkan rekayasa lalu lintas saat malam pergantian tahun baru 2026 di Kota Pahlawan. Hal itu bertujuan untuk menjaga keamanan dan ketertiban.

Kasatlantas Polrestabes Surabaya AKBP Galih Bayu Raditya menjelaskan pihaknya akan melakukan penyekatan di 12 titik perbatasan masuk kota.

"Lokasi penyekatan saat malam tahun baru 2026 akan dilakukan di 12 titik dengan melibatkan ratusan personel yang tersebar," kata Galih, Selasa (30/12).

Rencananya, penyekatan akan dimulai pukul 17.00 WIB. Polisi akan meminta pengendara putat balik jika tak memiliki tujuan jelas di Kota Surabaya.

Konvoi kendaraan yang menggunakan knalpot brong hingga balap liar, juga akan menjadi atensi khusus dalam pengamanan malam tahun baru 2026. Petugas tidak akan segan melakukan penindakan tegas bila menjumpai aktivitas tersebut.

"Kami akan memutar balik jika ada konvoi kendaraan yang akan masuk perbatasan wilayah Surabaya, begitupun jika terdapat penggunaan knalpot brong dan aktivitas balap liar," tuturnya.

Galih mengimbau masyarakat agar bisa merayakan malam pergantian tahun 2026 dengan aktivitas yang bermanfaat, serta tetap menjaga ketertiban di Kota Pahlawan.

"Tetap patuhi peraturan lalu lintas, tertib di jalan, dan jangan berkendara di bawah pengaruh alkohol," pungkasnya.

Pengendara masuk Kota Surabaya akan diminta putar balik saat pergantian tahun baru 2026 jika tak memiliki tujuan jelas
