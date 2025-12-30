Cuaca Malang Hari ini, Pagi Hingga Sore Gerimis, Malam Berawan & Berangin

jatim.jpnn.com, MALANG - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Malang hari ini, Selasa (30/12) untuk kota maupun kabupatennya.

Paginya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Siang sampai malam berawan di seluruh kawasan.

Adapun prakiraan cuaca di Kabupaten Malang mengalami kondisi variatif.

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Karangploso dan Singosari. Kawasan lainnya cerah hingga berawan.

Siang dan sore gerimis mengguyur Karangploso, Lawang, dan Singosari. Kawasan lainnya berawan dan berangin.

Malamnya berawan dan berangin di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota dan Kabupaten Malang selama seharian berada di 18-31 derajat celsius.