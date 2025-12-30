Mensos Pastikan 104 Gedung Permanen Sekolah Rakyat Dibangun Tahun Depan

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Sosial Yusuf Saifullah atau Gus Ipul memastikan pemerintah telah menyiapkan pembangunan 104 gedung permanen untuk Sekolah Rakyat pada tahun depan.

Hal itu dia sampaikan seusai menghadiri Pra-Launching Sekolah Rakyat di Unesa Surabaya, Senin (29/12).

“Di 166 titik ini Sekolah Rakyat masih menggunakan gedung sementara. Tahun depan akan dibangun 104 gedung permanen di berbagai kabupaten/kota, termasuk Surabaya,” ujar Gus Ipul.

Baca Juga: Mensos Ungkap Perkembangan Signifikan Sekolah Rakyat di Tanah Air

Dia tidak menampik pada tahap awal pelaksanaan, penyelenggaraan Sekolah Rakyat masih terkendala sarana-prasarana. Namun, seluruh kebutuhan dasar kini telah terpenuhi secara bertahap.

“Awalnya ada kendala soal sarpras, tetapi sekarang alhamdulillah sudah bisa dicukupi—mulai gedung sementara, air bersih, listrik, laptop, papan tulis digital, hingga internet,” katanya.

Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menyiapkan dukungan pendidikan lanjutan bagi para siswa.

Gus Ipul mengungkapkan Kemensos telah melakukan MoU dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi serta beberapa perguruan tinggi swasta untuk membuka jalur masuk bagi lulusan Sekolah Rakyat.

“Kami sudah MoU untuk membimbing anak-anak masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Peluang kuliah di luar negeri juga kita sinergikan dengan LPDP,” tuturnya.