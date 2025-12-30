JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Cerah Hingga Berawan

Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Cerah Hingga Berawan

Selasa, 30 Desember 2025 – 10:05 WIB
Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Cerah Hingga Berawan - JPNN.com Jatim
BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca untuk Surabaya hari ini. Foto: Arry Saputra/JPNN

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (30/12).

Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

Baca Juga:

Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.

Malamnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.

Baca Juga:

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-21 kilometer per jam.

Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.

Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   cuaca di surabaya cuaca cuaca Surabaya ramalan cuaca prakiraan cuaca BMKG bmkg juanda

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU