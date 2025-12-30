Cuaca Surabaya Hari ini, Tidak Ada Hujan, Seharian Cerah Hingga Berawan
Selasa, 30 Desember 2025 – 10:05 WIB
jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda mengeluarkan ramalan cuaca di Surabaya hari ini, Selasa (30/12).
Paginya cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.
Siangnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
Sorenya cerah hingga berawan di seluruh kawasan.
Malamnya masih cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.
BMKG Juanda memprakirakan suhu di Kota Surabaya selama seharian berada di 25-32 derajat celsius.
Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 15-21 kilometer per jam.
Selama seharian, Kota Surabaya tidak diguyur hujan dan diperkirakan berawan selama seharian.
Berikut ramalan cuaca Surabaya hari ini. Gerimis dan hujan lebat mengguyur sejumlah kawasan.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News