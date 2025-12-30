Cuaca Jawa Timur 30 Desember 2025, Pagi Hingga Sore Wilayah Berikut Gerimis

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Juanda merilis ramalan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa (30/12).

Paginya hujan ringan atau gerimis mengguyur Kota Batu. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Siangnya gerimis mengguyur Kota Batu, Magetan, dan Sampang. Wilayah lainnya cerah hingga berawan.

Sorenya hujan reda. Cuaca di seluruh kawasan cerah hingga berawan.

Malamnya cerah berawan dan berawan di seluruh kawasan.

BMKG Juanda memprakirakan suhu di Jawa Timur selama seharian berada di 18-32 derajat celsius.

Adapun kecepatan angin dari barat menuju barat laut 6-21 kilometer per jam.

Demikianlah ramalan cuaca hari ini untuk seluruh kabupaten dan kota di Jatim. Selamat beraktivitas. (mcr12/jpnn)