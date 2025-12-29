Gala Dinner JCI Nusantara, Tantri Zetira Dilantik Jadi Presiden 2026

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Junior Chamber International (JCI) Nusantara menutup rangkaian kegiatan sepanjang 2025 dengan menggelar Gala Dinner bertema ‘Embracing Nusantara’ di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (29/12). Acara tersebut menjadi momentum refleksi akhir tahun sekaligus transisi kepemimpinan organisasi.

Gala dinner dihadiri perwakilan Komisi Nasional Disabilitas, jajaran pengurus nasional JCI Indonesia, para pemimpin JCI chapter, anggota JCI Nusantara, serta mitra sponsor. Nuansa kebudayaan Nusantara terasa kental melalui penampilan tari tradisional dari siswa SMKN 1 Jakarta dan busana adat yang dikenakan para tamu undangan.

Pada kesempatan itu, Tantri Zetira Kauripan dilantik sebagai Local President JCI Nusantara 2026, menggantikan Chandra Lohisto selaku Immediate Past President (IPP) 2025.

Pelantikan dilakukan oleh National President JCI Indonesia 2025 Budiman Kusmanto, National President JCI Indonesia 2026 Siegfried Listijosuputro, dan Charter President JCI Nusantara Andre Yanuarsia, dan disaksikan jajaran nasional JCI Indonesia.

Tantri menyampaikan tahun 2026 menjadi periode penting bagi JCI Nusantara karena dipercaya mengelola dua program nasional unggulan, yakni Creative Young Entrepreneur (CYE) dan Walk for Autism (WFA).

“Melalui program CYE, JCI Nusantara akan mendorong inovasi dan kewirausahaan generasi muda, di mana pemenang tingkat lokal akan mewakili Indonesia pada Asia Pacific Conference 2027,” ujar Tantri.

Sementara itu, Walk for Autism akan terus dikembangkan sebagai gerakan inklusi berskala nasional guna meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi penyandang autisme beserta keluarga mereka.

Mengawali masa kepemimpinannya, Tantri juga memperkenalkan tema JCI Nusantara 2026, yakni ‘Connect, Grow, Lead’.