JPNN.com

JPNN.com Jatim Jatim Terkini Gala Dinner JCI Nusantara, Tantri Zetira Dilantik Jadi Presiden 2026

Gala Dinner JCI Nusantara, Tantri Zetira Dilantik Jadi Presiden 2026

Senin, 29 Desember 2025 – 21:30 WIB
Gala Dinner JCI Nusantara, Tantri Zetira Dilantik Jadi Presiden 2026 - JPNN.com Jatim
JCI Nusantara menutup 2025 dengan Gala Dinner Embracing Nusantara dan melantik Tantri Zetira Kauripan sebagai Presiden 2026. Foto: Source for JPNN

jatim.jpnn.com, JAKARTA - Junior Chamber International (JCI) Nusantara menutup rangkaian kegiatan sepanjang 2025 dengan menggelar Gala Dinner bertema ‘Embracing Nusantara’ di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (29/12). Acara tersebut menjadi momentum refleksi akhir tahun sekaligus transisi kepemimpinan organisasi.

Gala dinner dihadiri perwakilan Komisi Nasional Disabilitas, jajaran pengurus nasional JCI Indonesia, para pemimpin JCI chapter, anggota JCI Nusantara, serta mitra sponsor. Nuansa kebudayaan Nusantara terasa kental melalui penampilan tari tradisional dari siswa SMKN 1 Jakarta dan busana adat yang dikenakan para tamu undangan.

Pada kesempatan itu, Tantri Zetira Kauripan dilantik sebagai Local President JCI Nusantara 2026, menggantikan Chandra Lohisto selaku Immediate Past President (IPP) 2025.

Baca Juga:

Pelantikan dilakukan oleh National President JCI Indonesia 2025 Budiman Kusmanto, National President JCI Indonesia 2026 Siegfried Listijosuputro, dan Charter President JCI Nusantara Andre Yanuarsia, dan disaksikan jajaran nasional JCI Indonesia.

Tantri menyampaikan tahun 2026 menjadi periode penting bagi JCI Nusantara karena dipercaya mengelola dua program nasional unggulan, yakni Creative Young Entrepreneur (CYE) dan Walk for Autism (WFA).

“Melalui program CYE, JCI Nusantara akan mendorong inovasi dan kewirausahaan generasi muda, di mana pemenang tingkat lokal akan mewakili Indonesia pada Asia Pacific Conference 2027,” ujar Tantri.

Baca Juga:

Sementara itu, Walk for Autism akan terus dikembangkan sebagai gerakan inklusi berskala nasional guna meningkatkan kesadaran dan dukungan bagi penyandang autisme beserta keluarga mereka.

Mengawali masa kepemimpinannya, Tantri juga memperkenalkan tema JCI Nusantara 2026, yakni ‘Connect, Grow, Lead’.

JCI Nusantara menutup 2025 dengan Gala Dinner Embracing Nusantara dan melantik Tantri Zetira Kauripan sebagai Presiden 2026.
Facebook JPNN.com Jatim Twitter JPNN.com Jatim Pinterest JPNN.com Jatim Linkedin JPNN.com Jatim Flipboard JPNN.com Jatim Line JPNN.com Jatim JPNN.com Jatim
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com Jatim di Google News

TAGS   JCI Nusantara Tantri Zetira Kauripan Gala Dinner JCI Walk For Autism organisasi kepemudaan

BERITA TERKAIT

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU