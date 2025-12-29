Mensos Ungkap Perkembangan Signifikan Sekolah Rakyat di Tanah Air

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat di 166 titik di Indonesia telah menunjukkan perkembangan signifikan sejak pertama kali dirintis pertengahan tahun ini. Hal itu dia sampaikan seusai menghadiri Pra-Launching Sekolah Rakyat di Unesa Surabaya, Senin (29/12).

“Alhamdulillah secara umum penyelenggaraan Sekolah Rakyat bisa terselenggara dengan baik. Hari ini kami lihat proses belajar mengajar mulai menampakkan hasil,” ujar Gus Ipul .

Program yang dimulai bertahap sejak Juli di 63 titik, Agustus 37 titik, dan September 66 titik ini tengah melalui tahap evaluasi menyeluruh oleh tim ahli yang diketuai Prof Muhammad Nuh.

Menurutnya, evaluasi penting dilakukan karena masih ditemukan pekerjaan rumah pada tahap awal penyelenggaraan. Namun, dia menegaskan sebagian besar kendala sudah dapat diperbaiki.

“Oleh karena itu, saya meminta Prof Nuh untuk melakukan penilaian atas apa yang sudah kami kerjakan selama enam bulan terakhir,” jelasnya.

Salah satu inovasi utama Sekolah Rakyat adalah penerimaan siswa tanpa tes akademik. Sebagai gantinya, siswa menjalani cek kesehatan dan tes DNA talent berbasis AI untuk memetakan kecerdasan dan potensi terbaik mereka.

“Tes itu memberi gambaran apakah anak cocok di bidang teknik, kesehatan, hukum, dan seterusnya. Dari situ guru bisa membimbing sesuai talenta mereka,” terangnya.

Gus Ipul menyatakan hilirisasi pendidikan menjadi fokus pemerintah, di mana lulusan Sekolah Rakyat diarahkan agar bisa melanjutkan kuliah atau bekerja sebagai tenaga terampil, termasuk peluang kerja luar negeri serta pembinaan wirausaha. (mcr23/jpnn)