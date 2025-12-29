Tim Pemadam Kebakaran Cepat Bertindak, Kapal Verizon Beroperasi Normal, 22 ABK Selamat

jatim.jpnn.com, SURABAYA - Tim pemadam kebakaran Pelindo bersama Pemerintah Kota Surabaya bergerak cepat memadamkan percikan api di area Kapal Verizon yang sedang bersandar di Dermaga Berlian Timur, Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Senin (29/12).

Informasi dari Pelindo Terminal Petikemas menyebutkan insiden munculnya asap terjadi sekitar pukul 05.30 WIB. Otoritas pelabuhan bersama instansi terkait langsung melakukan penanganan sesuai prosedur darurat.

Sebanyak empat unit pemadam kebakaran Pelindo, 16 unit PMK Surabaya, dua ambulans PMI, serta satu unit kendaraan BNPB dikerahkan ke lokasi. Api dipadamkan sepenuhnya pada pukul 09.20 WIB.

“Setelah dinyatakan aman, kegiatan operasional di area Berlian Timur kembali berjalan normal,” demikian keterangan resmi Pelindo.

Sementara itu, Kapten Kapal Verizon Setiaji menjelaskan berdasarkan laporan awal, insiden diduga berasal dari percikan api yang menimbulkan asap di area kapal.

Sesuai standar operasional prosedur (SOP), pihak kapal langsung berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan dan tim pemadam kebakaran.

“Dalam waktu cepat, tim pemadam kebakaran tiba di lokasi, melakukan evakuasi, dan memadamkan api dari sumber utama. Api sudah berhasil dipadamkan sepenuhnya dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini,” kata Setiaji.

Dia memastikan seluruh 22 anak buah kapal (ABK) dievakuasi dalam kondisi aman dan selamat. Insiden tersebut juga tidak berdampak pada operasional kapal maupun aktivitas pengiriman barang.